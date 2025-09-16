先週（9月8日週）はS&P500が1.59％上昇、ナスダック100も1.86％上昇 先週（9月8日週）の米国株式市場は堅調な推移を続け、S&P500は連日のように史上最高値を更新しました。週間ではS&P500が1.59％上昇、ナスダック100も1.86％の上昇と好調でした。さらに週明け9月15日（月）も上昇基調が続き、S&P500は0.47％高の6,615.28ポイントと再び史上最高値を塗り替えています。 市場を主導しているのは、生成AIをはじめ