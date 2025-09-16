がれきの中を移動するパレスチナ人の子ども/ Ali Jadallah/Anadolu/Getty Images（ＣＮＮ）イスラエル軍の参謀総長を務めた経験のあるヘルジ・ハレビ氏が、約２年前にパレスチナ自治区ガザ地区で戦闘が始まって以降、ガザのパレスチナ人の１０人に１人以上が死亡または負傷したと語っていたことがわかった。ハレビ氏は先週、南部アイン・ハベソールで、「ガザには２２０万人が住んでいる。現在、ガザではその１０％以上、２０万人