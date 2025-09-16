俳優武田鉄矢が16日、スペシャルキャスターを務めるフジテレビ系の情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）に出演。外国人観光客が、アニメ「スラムダンク」の聖地の1つ、神奈川県鎌倉市の江ノ島電鉄「鎌倉高校前駅」の踏切での交通渋滞や信号無視など迷惑行為が多発していることに、大きな旗による誘導を提案した。鎌倉市では今月13日から16日まで実証実験として、近くの公園に撮影エリアを設定し、路上にあふれて交通