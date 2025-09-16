【「Football Manager 26」PC（Steam/Epic Games Store/Windows）/ Mac】 11月5日 配信予定 価格：7,990円 【「Football Manager 26 Console」PS5/Xbox Series X|S】 デジタル版 11月5日 配信予定 / PS5パッケージ版 12月4日 発売予定 価格：7,990円 【「Football Manager 26 Touch」Nintendo Switch】 パッケ&#12