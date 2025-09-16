14日に女子マラソンなどが生中継されたTBS「東京2025世界陸上」の午前7時30分から150分間の平均世帯視聴率が、15・5％（ビデオリサーチ調べ、関東地区）だったことが16日、分かった。同日午前10時から210分間放送の平均世帯視聴率は10・2％。平均個人視聴率はそれぞれ8・7％、5・7％だった。女子マラソンでは初出場の小林香菜（24＝大塚製薬）が2時間28分50秒で7位に入り、日本勢3大会ぶりの入賞を果たした。発着の国立競技場