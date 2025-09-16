来年１月に実施される大学入学共通テストの出願が１６日午前、始まった。今回からウェブ出願が導入され、出願内容の登録や訂正、受験票の取得などをオンライン上で行うことになった。出願期間や検定料支払いは１０月３日まで。本試験は来年１月１７、１８日に行われる。大手予備校・河合塾が今夏に実施した模擬試験の結果を分析したところ、私立大の共通テスト利用型入試志望者が前年より１０％増となった。受験生が確実に合格