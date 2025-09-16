シルバーライフが３日続伸している。１２日の取引終了後に発表した２６年７月期の単独業績予想で、営業利益１０億４０００万円（前期比２２．３％増）と６期ぶりの営業最高益更新を見込むほか、年間配当予想を前期比２円増の１８円としたことが好感されている。 施設向け食材や冷凍弁当の売り上げ増加を見込む一方、コメ価格の値下がりリスクを想定し、売上高は１５５億円（同３．９％増）にとどまると予想する。ただ