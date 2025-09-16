【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Snow Manの向井康二と、タイの実力派俳優マーチ＝チュターウット・パッタラガムポンがW主演を務めるタイドラマ『Dating Game～口説いてもいいですか、ボス!?～』のEpisode11（9月22日配信）の予告編、場面写真、ストーリーが公開された。 ■新プロジェクトを成功させたヒルとジュンジにさらなる新展開 記者会見で真実を語ったジュンジ（向井康二）