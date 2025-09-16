¹ñºÝÂîµåÏ¢ÌÁ¡ÊITTF¡Ë¤Ï16Æü¡¢2025Ç¯Âè38½µ¤ÎÀ¤³¦¥é¥ó¥­¥ó¥°¤òÈ¯É½¡£¡ÖWTT¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥Þ¥«¥ª¡×¤Ê¤É¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬²Ã»»¤µ¤ì¤¿¡£ ¢£¥È¥Ã¥×30¤Ë¤Ï7Áª¼ê ½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ç¤ÏÄ¥ËÜÈþÏÂ¡ÊÌÚ²¼¥°¥ëー¥×¡Ë¤¬ÆüËÜÀª¥È¥Ã¥×¤Î6°Ì¤ò¥­ー¥×¡£°ËÆ£ÈþÀ¿¡Ê¥¹¥¿ー¥Ä¡Ë¤¬8°Ì¡¢9·î9Æü～14Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖWTT¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥Þ¥«¥ª¡×¤ÇÆüËÜÀª¤ÇÍ£°ì8¶¯Æþ¤ê¤·¤¿ÂçÆ£º»·î¡Ê¥ß¥­¥Ï¥¦¥¹¡Ë¤¬10°Ì¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¡¢3Áª¼ê¤¬¥È¥Ã¥×10¤ò¥­&