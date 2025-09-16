元フジテレビアナウンサーで弁護士の菊間千乃氏が１６日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜、午前８時）に出演。羽田空港の保安検査員逮捕の事件に「死角ってあるのかなって思いますよね」と首を傾げた。番組では乗客の手荷物から現金を窃盗したとして羽田空港の保安検査員・松本龍容疑者（２１）が逮捕されたことを報じた。羽田空港の保安検査場で、乗客の男性が手荷物検査のためにトレーに置いた現金１１