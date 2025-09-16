◆米大リーグパイレーツ０―４カブス（１５日、米ペンシルバニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）カブスの鈴木誠也外野手は１５日（日本時間１６日）、敵地のパイレーツ戦に４試合連続欠場。１２日のレイズ戦で体調不良を訴えた鈴木は同カード３連戦を全休。１４日の試合後、カウンセル監督は「（体調が）それほど良くなったわけではないので、明日（１５日）の先発出場は期待できない」としながらも、１５日からのピッツバーグ