木村沙織 インタビュー海外挑戦 後編（全２回）木村沙織は2012年ロンドン五輪後に海外へ渡り、当時の女子バレーボール世界最高峰と言えるトルコで２シーズンを過ごした。プレーヤーとして刺激を受けたのは間違いないが、生活すること自体が経験になった。ひとりの人間として、肌で感じることが少なくなかったという。海を渡ったことで、日本のよさも確認できた。一方で、海外の選手が五輪という大舞台で強い理由もわかったとい