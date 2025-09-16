木村沙織 インタビュー海外挑戦 前編（全２回）木村沙織の海外挑戦は、注目度が破格だった。女子バレーボール日本代表の主力として2012年ロンドン五輪でメダルを獲得した直後、「１億円プレーヤー」として脚光を浴びた。世界の一流選手を集めたトルコリーグで木村は２シーズンを過ごしている。その１年目、強豪ワクフバンク・テュルクテレコム（当時）では、なんとチャンピオンズリーグ、トルコリーグ、トルコカップとタイトル