篠塚和典が語る今シーズンの巨人打者編セ・リーグ２位（９月14日時点、以下同）の巨人は、投打ともに振るわない時期が長く、阪神には大差をつけられ、早々にリーグ優勝を許した。そんな今シーズンのチーム状況について、卓越したバットコントロールと華麗なセカンドの守備で、長らく巨人の主力として活躍し、引退後は巨人の打撃コーチを歴任した篠塚和典氏に聞いた。まずは、バッター陣について。シーズン途中に巨人に加入した