JAÁ´ÇÀ¡ÊÁ´¹ñÇÀ¶È¶¨Æ±ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ¡Ë¤Î¹­ÊóÉô¤¬¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¥Ê¥·¤ò¸«Ê¬¤±¤ëÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£JAÁ´ÇÀ¤Ï¡¢¡Ö¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¯¤Æ´Å¡Á¤¤½©¤ÎÌ£³Ð¡¢¥Ê¥·¡×¡Ö¤Ä¤¤¸«¤¿ÌÜ¤ÇÁª¤Ó¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¤ª¤¤¤·¤¤¥Ê¥·¤Ë¤Ï¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥³¥Ä¡É¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤ª¤¤¤·¤¤¥Ê¥·¤ò¸«Ê¬¤±¤ëºÝ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢£Èé¥¶¥é¥¶¥é¤È¤·¤¿¼ê¿¨¤ê¤Ï¡¢²ÌÈé¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë