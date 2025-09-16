菓子専業卸・関口は今期（3月期）、2027年度を最終年度とする新・中期経営計画（第2期中期経営計画）を始動した。新・中計最終年度の売上高は345億円を計画。前期売上高は前々期比7.5％増の265億円。そこから80億円を積み増す計画達成への土台づくりとして、営業を増員するなどしてメーカー・小売業・消費者をつなぐ菓子のハブ機能を強化する。8月21日、関東エリア秋季大見本市商談会であいさつした関口快太郎社長は「“STRONG