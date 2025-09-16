◆ル・ショコラ・アラン・デュカスの「ル・グテ」で味わう秋冬スイーツ。専門店が手掛けるショコラ尽くしのアフタヌーンティーフランス・パリ発のショコラトリー「ル・ショコラ・アラン・デュカス」の「ル・サロン」より、ショコラ尽くしのアフタヌーンティー「ル・グテ」秋冬限定メニューが登場。マロンとショコラのマリアージュを楽しめるフランスの伝統菓子をアレンジしたスイーツのほか、シェフパティシエのスペシャリテなどデ