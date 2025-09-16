◆大阪ステーションホテルの栗アフタヌーンティー。とろけるようなモンブランクリームのパルフェ、栗の形のマロンムースなどTHE OSAKA STATION HOTEL, Autograph Collection（大阪ステーションホテル、オートグラフ コレクション）の「THE LOBBY LOUNGE」から、栗の魅力を存分に楽しめるアフタヌーンティー「Afternoon Tea “VOYAGE” La saison des marrons」が初登場。丹波栗を贅沢に使用したモンブランや、かわいらしい栗の形の