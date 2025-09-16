来年1月17、18日の大学入学共通テストの出願受け付けが16日、始まった。今回からオンラインでの手続きとなり、10月3日午後5時までに登録し、同日午後11時59分までに検定料を支払うことで出願完了となる。大学入試センターによると、志願者は出願サイトでマイページを作成し、期間中に志願者情報や顔写真、受験教科などを登録。選択した方法で検定料を支払う。出願内容の確認や訂正は10月10日午前10時〜同17日午後5時に行える。