¥¹¥º¥­¤Ï16Æü¡¢½é¤á¤Æ¤ÎEV¡áÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤È¤Ê¤ë¡Öe¥Ó¥¿¡¼¥é¡×¤ò2026Ç¯1·î16Æü¤ËÆüËÜ¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£½é¤ÎEV¤ÏSUV¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢2WD¡ÊÆóÎØ¶îÆ°¡Ë¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥¹¥º¥­¤¬ÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë4WD¡Ê»ÍÎØ¶îÆ°¡Ë¤¬¤¢¤ê¡¢³¹Ãæ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤äÀãÆ»¤Ç¤ÎÁö¹Ô¤âÂÐ±þ¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¹ÒÂ³µ÷Î¥¤Ï¡¢4WD¤Ç¤Ï472km¡¢2WD¡ÊÁíÅÅÎÏÎÌ49kWh¡Ë¤Ç¤Ï433km¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²Á³Ê¤Ï399Ëü3000±ß¡Ê¢¨2WD¡¦ÁíÅÅÎÏÎÌ49kWh¡¦ÀÇ¹þ¤ß¡Ë¤«¤é¡£¡Öe¥Ó¥¿¡¼¥é¡×¤Ï¡¢¥¤¥ó¥É¤Î¹©¾ì