ジェイアール東海フードサービスは、季節限定商品「栗ぴよりん」を、2025年9月19日から9月28日までの10日間限定で販売する。名古屋駅のぴよりんshopおよび春日井市内の直営店ぴよりんshopアトリエ店にて取り扱う。〈秋限定のぴよりん登場〉「栗ぴよりん」は、名古屋名物「ぴよりん」の秋限定バージョン。名古屋コーチンの卵を使った濃厚プリンの中に、ラム酒をきかせた栗を加えた。プリンのやさしい甘さとラム酒の香りが楽しめる。