フリードマン編成本部長が報道陣の取材に対応ドジャースのアンドリュー・フリードマン編成本部長は15日（日本時間16日）、本拠地のフィリーズ戦前に報道陣の取材に応じた。マイナーで調整を続ける佐々木朗希投手のメジャー復帰について、「可能性はある。（先発か救援かは）次の登板を見てから判断するが、今季中の復帰は十分にあると思う」と話した。佐々木は9日（同10日）に傘下3Aオクラホマシティで5度目のリハビリ登板に臨