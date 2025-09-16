◆米大リーグドジャース―フィリーズ（１５日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）右肩痛などのため負傷者リスト（ＩＬ）入り中のドジャース・佐々木朗希投手（２３）の次回登板について１５日（日本時間１６日）、試合前会見でロバーツ監督が言及。「分からない」と言葉を濁した。今季最速の１００・６マイル（約１６１・９キロ）を計測した９日（同１０日）の３Ａ登板で右ふくらはぎを負傷していた朗希