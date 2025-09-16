´Ýµµ·Ù»¡½ð ¹áÀî¸©´Ýµµ»Ô¹­Åç¤Î¸µ´¤¹©¾ì¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ ·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢15Æü¸á¸å10»þ10Ê¬¤´¤í¡¢´Ýµµ»Ô¹­ÅçÄ®ÌÐ±º¤Ç¡¢´¤¹©¾ì¤À¤Ã¤¿·úÊª¤«¤é²Ð¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÎÙ¤Î½»Âð¤Ë½»¤àÃËÀ­¡Ê70¡Ë¤¬¾ÃËÉÃÄ°÷¤ËÏ¢Íí¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¾ÃËÉ¤¬Ìó£±»þ´Ö10Ê¬¸å¤Ë²Ð¤ò¾Ã¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢1³¬·ú¤Æ¤Î·úÊª¤ÎÌÚÂ¤ÉôÊ¬¤¬¾Æ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤±¤¬¿Í¤Î¾ðÊó¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ ÃËÀ­¤ÏÌó30Ç¯Á°¤Ë´¤¹©¾ì¤òÇÑ¶È¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç