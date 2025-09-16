東日本大震災から10年後の福島を舞台に、原発事故で引き裂かれた家族と青春を奪われた若者たちの姿を描いた『こんな事があった』が9月13日から全国順次公開中だ。監督・脚本は、『追悼のざわめき』（88）などで日本のみならず世界の映画ファンから支持される松井良彦。震災から1年後に訪れた福島の惨状を目の当たりにし、映画制作を決意。何度も福島に足を運び、取材とリサーチを重ねた末、オリジナルストーリーを書き上げた。そ