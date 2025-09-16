「かわいい孫のためなら」そんな善意から、長男と次男の家族に総額1,300万円以上を援助してきた大西さん（仮称・73歳）。一方で、未婚で子どものいない長女にはまとまった資金援助の機会がなく、「私だけ何もしてもらっていない」と不満が積み重なっていました。やがて、その不公平感がきょうだい間に亀裂を生むことに――。具体的な事例と共に、不公平な援助のリスクと対策についてCFPの伊藤寛子氏が解説します。「かわいい孫のた