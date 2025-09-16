米テレビ界で最高の栄誉とされる第77回エミー賞授賞式が14日、米ロサンゼルスのピーコック劇場で開催され、ピッツバーグの病院の最前線で働く救命救急（ER）の医師たちを通じて米国の医療が直面する問題を浮き彫りにする医療ドラマ「ザ・ピット／ピッツバーグ救急医療室」がドラマ部門の作品賞に輝いた。最多27部門にノミネートされた「セヴェランス」を抑えての受賞となり、ノア・ワイリーが初のエミー賞主演男優賞を獲得した。19