15日、大館市の畑でスイカが食い荒らされているのが見つかりました。畑にはクマのものとみられる足跡が残されていました。大館警察署の調べによりますと、15日朝、大館市比内町中野字中前田の畑で農作業をしていた70代の女性が、スイカ2個が食い荒らされているのを見つけました。スイカは女性が家庭菜園で栽培していたもので、畑にはクマのものとみられる足跡が残されていました。14日午後6時ごろから15日午前6時ごろまでの間の被