福岡管区気象台は16日午前4時45分、防災コメントを発表した。＜防災事項＞16日は、湿った空気や強い日射の影響で、昼過ぎから夜のはじめ頃にかけて、雷を伴った激しい雨が降る所がある見込みです。これまでの雨で地盤がやや緩んでいる所があります。雨雲が予想以上に発達した場合や同じところに停滞した場合、大雨警報（土砂災害、浸水害）を発表する可能性があります。＜早期注意情報（警報級の可能性）＞16日昼過ぎから夜