アメリカのトランプ大統領は、ベネズエラの犯罪組織のものだとする密輸船への2回目の攻撃を行い、組織のメンバー3人が死亡したと明らかにしました。トランプ大統領は15日、自身のSNSにアメリカ軍による攻撃の映像を公開したうえで、アメリカに麻薬の密輸を図っていたベネズエラの犯罪組織の船に対し2回目の攻撃を行ったと明らかにしました。犯罪組織のメンバー3人が死亡し、アメリカ軍の被害はなかったということです。トランプ大