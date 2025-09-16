14日にTBSで生中継された「東京2025世界陸上」（後7・00）の平均世帯視聴率が15・5％（ビデオリサーチ調べ、関東地区）だったことが16日、分かった。平均個人視聴率は9・9％だった。同日のイブニングセッションでは男子100メートル決勝が行われ、オブリク・セビル（24＝ジャマイカ）が自己ベストの9秒77（追い風0.3メートル）で金メダルを獲得。世界陸上男子100メートルのジャマイカ勢の金メダルは、15年北京大会でウサイン・