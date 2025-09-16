今年7月の参議院議員選挙で従業員らに対し投票の見返りに現金を渡す約束をしたとして、パチンコ店運営会社の社長らが逮捕された事件で、社長らが2022年の参院選で投票した従業員には実際に現金を渡していたことが新たにわかりました。この事件は、今年7月の参院選で自民党の比例代表で立候補していた阿部恭久氏を当選させるため、従業員ら60人に対し、阿部氏に投票する見返りとして現金3000円から4000円を支払う約束をしたとして、