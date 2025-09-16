ニューストップ > IT 経済ニュース > 経済総合ニュース > スズキ、初のEV「eビターラ」を発売へ 価格は399万円から スズキ 企業・ビジネスニュース クルマ 電気自動車（EV） 共同通信 スズキ、初のEV「eビターラ」を発売へ 価格は399万円から 2025年9月16日 10時14分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと スズキは16日、「eビターラ」を国内で来年1月16日に発売すると発表した 同社初の電気自動車で、小型のスポーツタイプ多目的車（SUV） 1度の充電で430キロ以上走れ、価格は399万3000円からとなっている 記事を読む おすすめ記事 「“加工なし登場”の勇気がすごい」ランウェイで“公開処刑状態”にされた人気インフルエンサー 2025年9月15日 21時0分 「本当有り得ない」橋幸夫さん通夜参列のモノマネ芸人 まさかの本家に“逆ギレ”で批判殺到 2025年9月15日 19時0分 矢沢永吉 35億円の詐欺被害「死ぬわけにはいかない…自分がまいた種」 借金完済までの壮絶人生語る 2025年9月15日 22時13分 「親友の1人としか思えない」悠仁さまの“素顔”と思い出、同級生ら語る 初めてのカラオケ、誕生日にサプライズパーティーも【バンキシャ！】 2025年9月15日 10時16分 単に「手が汚れるから」ではない。無意識にしてしまいがちな「手皿」がマナー違反とされる理由 2025年9月15日 20時45分