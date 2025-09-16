スズキ、初のEV「eビターラ」を発売へ 価格は399万円から共同通信

スズキ、初のEV「eビターラ」を発売へ 価格は399万円から

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • スズキは16日、「eビターラ」を国内で来年1月16日に発売すると発表した
  • 同社初の電気自動車で、小型のスポーツタイプ多目的車（SUV）
  • 1度の充電で430キロ以上走れ、価格は399万3000円からとなっている
記事を読む

おすすめ記事

  • 人気インフルエンサーのMINAMI（本人のインスタグラムより）
    「“加工なし登場”の勇気がすごい」ランウェイで“公開処刑状態”にされた人気インフルエンサー 2025年9月15日 21時0分
  • ものまね芸人RYOのXアカウントより
    「本当有り得ない」橋幸夫さん通夜参列のモノマネ芸人　まさかの本家に“逆ギレ”で批判殺到 2025年9月15日 19時0分
  • スポニチ
    矢沢永吉　35億円の詐欺被害「死ぬわけにはいかない…自分がまいた種」　借金完済までの壮絶人生語る 2025年9月15日 22時13分
  • 日テレNEWS NNN
    「親友の1人としか思えない」悠仁さまの“素顔”と思い出、同級生ら語る　初めてのカラオケ、誕生日にサプライズパーティーも【バンキシャ！】 2025年9月15日 10時16分
  • 仕事の取引先や上司だけでなく、家族など誰かと一緒に食事をする際、相手への思いやりとして「食事マナー」を知っておいて損はないもの。今回は、無意識にしてしまうことも少なくない「手皿」について、解説します。※画像：PIXTA
    単に「手が汚れるから」ではない。無意識にしてしまいがちな「手皿」がマナー違反とされる理由 2025年9月15日 20時45分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 加工なし登場 TGCで公開処刑に
    2. 2. モノマネ芸人 ATSUSHIに逆ギレ
    3. 3. 矢沢永吉 35億円の詐欺被害告白
    4. 4. 悠仁さまは親友 同級生語る素顔
    5. 5. 「手皿」マナー違反とされる理由
    6. 6. 上戸彩にイラっとした 論争勃発
    7. 7. ニノさん「誰の番組?」不満続出
    8. 8. 江口のりこ 意外な親友芸人紹介
    9. 9. 松ケン「クマ駆除動画」が賛否
    10. 10. カズが全然発言しない 指摘続出
    1. 11. うつ病にやってはいけないNG行為
    2. 12. ヒカル 24時間で登録者12万人減
    3. 13. 新木優子「出家はしない」発言か
    4. 14. 今田 世陸での薄味コメが不評
    5. 15. 総工費6400億も廃墟化? 噂の真相
    6. 16. 足裏に違和感「ある意味、奇跡」
    7. 17. 「天空の鳥居」で外国人が懸垂
    8. 18. 何のために LINEに不満広がる訳
    9. 19. 10代立ちんぼ女子 2万で1日3人と
    10. 20. ヒカルの浮気OK「むしろ納得」
    1. 1. 悠仁さまは親友 同級生語る素顔
    2. 2. 総工費6400億も廃墟化? 噂の真相
    3. 3. 「天空の鳥居」で外国人が懸垂
    4. 4. ヒッチハイクで助けた男が窃盗か
    5. 5. 忘れ去られた宮崎あおいの黒歴史
    6. 6. 地下駐車場が浸水 停めっぱなし
    7. 7. ソーラー建設で中国が乗っ取り?
    8. 8. 高市早苗氏の支持明言も 前回は
    9. 9. スリル楽しむ 羽田の検査員窃盗?
    10. 10. 路面電車が脱線事故 バスと衝突
    1. 11. 駐車場で自慰行為か 60代男逮捕
    2. 12. コロナ急拡大 8割が「ニンバス」
    3. 13. スクールIE わいせつ疑い男逮捕
    4. 14. WBC 放映権買えなかった真のワケ
    5. 15. 歯科医師 女子中学生に性暴行か
    6. 16. 鳥海山で3人遭難か 連絡取れず
    7. 17. アルビオン級 近々売却されるか
    8. 18. 林道に580枚の畳が不法投棄 栃木
    9. 19. みかんがトマト?AIに深刻な問題
    10. 20. マックにマイクロバス突っ込む
    1. 1. 「手皿」マナー違反とされる理由
    2. 2. 足裏に違和感「ある意味、奇跡」
    3. 3. 10代立ちんぼ女子 2万で1日3人と
    4. 4. 研修は全て欠席 へずま氏の実態
    5. 5. 事実婚 広がる認知と批判の声
    6. 6. 万博で「55年ぶりの再会」感動
    7. 7. Uber「料理届かない苦情続出」
    8. 8. 伊東市長、挑発的投稿でX大荒れ
    9. 9. トイレで意識を失う 緊急事態に
    10. 10. 悠仁さま カラオケで歌った楽曲
    1. 11. 異例文書 紀子さまが避けた言葉
    2. 12. 53人 日本史上最多の子だくさん
    3. 13. しゃぶ葉 秋限定フェアに感動
    4. 14. 小4に父が性加害 母見て見ぬふり
    5. 15. 1人で2席分占領 男性の強硬手段
    6. 16. 新宿で車が歩道突っ込み6人けが
    7. 17. 体毛処理に“抵抗感あり″の30代男性編集員が「神アイテム」と即購入！ 使ってわかったパナソニック『ボディトリマー』の機能性
    8. 18. 元NHK記者 安倍元首相を怒鳴る
    9. 19. 石破首相 昼食会でマナー違反か
    10. 20. 出会って5カ月で妊娠→13歳差婚
    1. 1. だるまスタンプ押した女性に批判
    2. 2. 「鬼滅の刃」北米市場で興収TOP
    3. 3. 日本製鉄 USスチールを買収
    4. 4. 米中「潜水艦競争」の状況解説
    5. 5. 北朝鮮 戦死者への宣伝で矛盾か
    6. 6. 樹齢416年のノブドウを発見 中国
    7. 7. 中国「タトゥー犬」に獣医師怒り
    8. 8. なぜ沖縄に行く? 台湾で非常識
    9. 9. 空爆 ネタニヤフ首相が事前通知?
    10. 10. 韓流規制解除へ 公演にため息も
    1. 11. 中国 AIと介護ロボットが融合
    2. 12. 韓国車が日系車に対抗できぬワケ
    3. 13. 日本産自動車の関税引き下げ
    4. 14. EV用モーター 印で開発が加速
    5. 15. 米軍 ベネズエラ麻薬船を攻撃
    6. 16. ハマス攻撃緩めない 首相表明
    7. 17. 「HYBE」創業者が警察に出頭 韓
    8. 18. 韓国旧統一教会総裁の疑惑に言及
    9. 19. アフリカの太陽エネルギー開発の代金は誰が支払うのか？―仏メディア
    10. 20. ヘンリー王子がキーウを電撃訪問
    1. 1. トランプ氏 TikTok売却で合意か
    2. 2. 世界で武器を輸入している国1位
    3. 3. 自遊空間 男心掴む無料サービス
    4. 4. 能登のために「タッチ」で支援を
    5. 5. 富裕層の資産 雪だるま式に増
    6. 6. 不満多いブラック企業 1位は
    7. 7. EV離れ 欧州で意外な売れ行き
    8. 8. 40代で年収700万UP 非常識な方法
    9. 9. 時価総額440兆円超 史上4社目
    10. 10. 「オルカン」の期待リターンは?
    1. 11. 退職金と貯金で老後崩壊の危機?
    2. 12. 世界基準を知らない日本人の損失
    3. 13. 阪神優勝 遊園地事業で得た教訓
    4. 14. 399万円から スズキ初のEV発売へ
    5. 15. 「うつ病は甘え」発言の代償
    6. 16. 外国人の数が増加 日本の大問題
    7. 17. 釧路ソーラー建設 事業中止せず
    8. 18. できる社員の暴走で会社の末路
    9. 19. 有休 本当に幸せな時はいつ?
    10. 20. 日本で一番売れた輸入車 TOP5
    1. 1. LINE電話ができない 3つの原因
    2. 2. 米と中国のAI 決定的な差を指摘
    3. 3. 蚊対策に「TS-25」試してみた
    4. 4. 「Nothing」のスマホ 9月に購入
    5. 5. YouTubeで最新AI情報 衝撃の内容
    6. 6. ロケットナウ労基介入報道に警鐘
    7. 7. 仕事効率を劇的に上げるAI活用法
    8. 8. LINE重くなる原因「冷蔵庫理論」
    9. 9. Apple Watch充電環境が一新
    10. 10. 「正社員の人手不足」感じる企業
    1. 11. 不便解決 スマホ対応モニター
    2. 12. プロジェクター 8万円台で提供
    3. 13. 1万円前後の低価格 中望遠レンズ
    4. 14. 13インチタブレットに高評価
    5. 15. AirPods Pro 3 19日から登場
    6. 16. 消えるジャズ喫茶 写真の写真集
    7. 17. 画像生成AIのプロンプトを公開
    8. 18. 5Gや高温・高圧防水に対応したタフネススマホ「OSCAL PILOT 3」がAmazonで9月21日までセール！通常4万9900円が28％OFFで3万5899円に【PR】
    9. 19. iPhone 17 高速充電が可能に
    10. 20. アイリスオーヤマが実質半額に
    1. 1. 2度離婚&3度結婚 46歳女優の近影
    2. 2. 100m表彰式でかめはめ波 大歓声
    3. 3. 世界陸上 本番直前に負傷で号泣
    4. 4. 世界陸上110m障害予選で 困惑
    5. 5. 羽生結弦の公演巡りパワハラ告発
    6. 6. 男子棒高跳び 世界新の6m30達成
    7. 7. 何があった ド軍の発表に動揺
    8. 8. 優勝直後にイエローカード 苦笑
    9. 9. 100m障害・村竹がボーボボ? 話題
    10. 10. 大谷サイドが訴訟に却下申請か
    1. 11. 「衰え説」に井上尚弥が心境吐露
    2. 12. 大谷と親交も 急成長の外野手は
    3. 13. 井上尚弥、次の対戦相手をポロリ
    4. 14. 世界陸上で“イチローポーズ”話題　スウェーデンの超人が突然披露「どんだけ野球好きなのw」
    5. 15. 尚弥戦のラウンドガールが可愛い
    6. 16. 「どんだけ脚長い」美女が始球式
    7. 17. 大相撲中継「赤いセレブ」に騒然
    8. 18. 女子マラソンでアクシデント続々
    9. 19. 館内に響いた大声にファン困惑
    10. 20. 男子バレーに「マニラの惨劇」
    1. 1. 加工なし登場 TGCで公開処刑に
    2. 2. モノマネ芸人 ATSUSHIに逆ギレ
    3. 3. 矢沢永吉 35億円の詐欺被害告白
    4. 4. 江口のりこ 意外な親友芸人紹介
    5. 5. ニノさん「誰の番組?」不満続出
    6. 6. 上戸彩にイラっとした 論争勃発
    7. 7. 松ケン「クマ駆除動画」が賛否
    8. 8. カズが全然発言しない 指摘続出
    9. 9. ヒカル 24時間で登録者12万人減
    10. 10. 今田 世陸での薄味コメが不評
    1. 11. 新木優子「出家はしない」発言か
    2. 12. ヒカル 週刊誌に10倍返しを警告
    3. 13. ヒカルの浮気OK「むしろ納得」
    4. 14. 何のために LINEに不満広がる訳
    5. 15. ヤクの期待の星 女性トラブルか
    6. 16. 「池の水抜く」放送激減した事情
    7. 17. どうした 46歳女優が泥まみれ
    8. 18. 浮気OK ヒカル炎上で登録者激減
    9. 19. ものまねタレント「全くの別人」
    10. 20. 細木さんの娘 実写ドラマに複雑
    1. 1. 2カ月で完売 口紅の新感覚リップ
    2. 2. 手洗いにスヌーピー 数量限定
    3. 3. 「朔日市」はなんて読む？文字からはまったく想像がつかない！？
    4. 4. 絶対に定時で帰る新人 驚きの訳
    5. 5. 「連絡係」専業主婦は時間ない?
    6. 6. しまむらの高見えワンピを厳選
    7. 7. フジ社員だった夫 32歳で事故死
    8. 8. 「なぜ今」猫との生活を楽しむ
    9. 9. 息子夫婦の「お金事情」に耳疑う
    10. 10. 銘菓「萩の月」が夢のコラボ
    1. 11. キンプリなぜこんなにツイてない
    2. 12. 「運気が上がる」日常の習慣
    3. 13. 今を苦しめるもの 色で判明?
    4. 14. Amazonで購入するニューバランス
    5. 15. 新幹線の座席「どうぞ」で攻防
    6. 16. セブンの新作カップアイス紹介
    7. 17. Amazonセール特価 XLARGEバッグ
    8. 18. ZARA「おしゃれ度UP」バッグ紹介
    9. 19. 3連休は家でのんびり漫画三昧
    10. 20. 元国家公務員 女性扱いされる訳