参議院選挙の自民党候補への投票の見返りに、従業員らに現金を渡す約束をしたとして、逮捕されたパチンコ店運営会社の社長らが、同じグループの別会社の従業員にも投票するよう働きかけ、現金を渡す約束をしたとして、再逮捕されたことがわかりました。公職選挙法違反の疑いで再逮捕されたのは、パチンコ店「デルパラ」と「モリナガ」の運営会社の社長、山本昌範こと李昌範容疑者ら3人です。捜査関係者によりますと、李容疑者ら3人