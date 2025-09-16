十島村・諏訪之瀬島ではきょう16日、これまでに噴火が2回発生し、噴煙が最高で1800メートルの高さまで上がりました。 気象台によりますと、諏訪之瀬島の御岳ではきょう、午前4時34分に噴火が発生し、噴煙が1800メートルの高さまで上がりました。 また午前8時14分にも噴火し、1500メートルの高さまで上がりました。 灰は火口から北東方向に流され、十島村では午後2時までやや多量の降灰が予想されています。