米上院48対47と僅差でミラン氏のFRB理事就任を承認、16-17日FOMC会合で50bp引き下げ主張か 米上院本会議がミラン米大統領経済諮問委員会（CEA）委員長のFRB理事指名を承認した。 48対47と僅差でミラン氏の承認を可決、16日-17日のFOMC会合に出席する。現職のホワイトハウス高官が金融政策決定に関与するのは90年ぶり、ミラン氏は50bpの大幅利下げを主張する可能性がある。トランプ氏は17日のFOMCを前に「大幅な利下げ」が