忙しい日に助かる！レンチン簡単レシピ 暑くて台所に立ちたくない夏に重宝したレンチンレシピ。実は忙しいときにもピッタリ！メインはレンジにお任せして、ご飯を炊いたり、副菜や汁ものを作ったりできます。今回は、人気の「鶏もも」で作れる4つのバリエをお届け。 大人気のよだれ鶏レモンペッパーでサッパリと爽やかなオイスターソース＆酢市販のなめたけを活用！ジュワッと旨みがあふれ出すおいしさ クックパッドで1年中人気