◆プロボクシング▽ＷＢＡ、ＷＢＣ、ＩＢＦ、ＷＢＯ世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）タイトルマッチ１２回戦〇井上尚弥（判定）ムロジョン・アフマダリエフ●（１４日、名古屋・ＩＧアリーナ）ＷＢＡ、ＷＢＣ、ＩＢＦ、ＷＢＯ世界スーパーバンタム級統一王者・井上尚弥（大橋）に敗れたＷＢＡ暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）が１６日、自身のインスタグラムで井上戦の際の動画を投稿。「あ