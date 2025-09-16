◆大相撲秋場所３日目（１６日、東京・両国国技館）前相撲が行われた。岩手・八幡平市出身で１８歳の風光希（かぜみつき、押尾川）が初土俵。元三段目・豪正龍（武隈）、湊龍（湊）を下し、２連勝デビューを飾った。高校時代から試合で緊張するのが課題だと明かし、「すごい緊張しました。震えがすごかった。来場場所から緊張しないように心を鍛えていきたい」と、初々しい表情で振り返った。５歳で相撲を始め、岩手・平舘高で