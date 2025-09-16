◆米大リーグナショナルズ―ブレーブス（１５日、米ワシントンＤＣ＝ナショナルズパーク）ナショナルズの小笠原慎之介投手が１５日（日本時間１６日）、本拠のブレーブス戦で、１―６の６回無死一塁の場面から２番手で登板し、２イニングを３安打２失点で、自身４試合連続失点。防御率は７・０３に悪化した。小笠原は、１―６の６回無死一塁で迎えた７番オズナを三ゴロ併殺打に打ち取ると、続くハリスを遊ゴロに仕留め、６球