つるんとキレイにむける！ ぶどうのおいしい季節がやってきました。ぶどうの皮は手でむくのが王道ですが、食べ終わる頃には手がベタベタに。小さなお子さんは、上手に食べられないことも。そこで今回は、大量の「ぶどうの皮」をキレイに簡単にむく裏ワザをご紹介します。 お手本は、トマト！？ 1. ぶどうは房から1つずつ外しておきます。 2. トマトの湯むきをする要領で、鍋でお湯をわかし、グラグラ煮立ったらぶとうをイン