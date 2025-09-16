7月の参院選で、自社グループのパチンコ店従業員に、自民党から出馬した業界トップ候補に投票すれば報酬を支払うと約束したとして、警視庁などは16日、公選法違反の買収約束容疑でパチンコ店運営会社の社長ら幹部3人を再逮捕した。