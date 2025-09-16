ディスコが大幅高、一時７％高の４万３９６０円と値を飛ばし、４万４０００円台回復を指呼の間に捉える場面があった。同社は後工程の半導体製造装置関連株として急拡大する生成ＡＩ市場に照準を合わせた経営戦略を推進しており、米半導体株高などを背景に海外投資家などの買い直す動きが反映されている。前日の米国株市場ではエヌビディア＜NVDA＞は上昇一服となったものの、半導体銘柄で構成されるフィラデルフィア半導体株指数