楽待はマドを開けて急伸し、上場来高値を更新している。同社は前週末１２日の取引終了後、２５年７月期の単独決算の発表にあわせて、２６年７月期の単独業績予想を発表した。売上高予想は前期比１０．８％増の３５億円、営業利益予想は同１６．５％増の１８億円とした。配当予想は中間と期末をそれぞれ６円５０銭とし、年間では同３円増配の１３円を見込む。あわせて自社株買いの実施も発表。２ケタの増収増益による成長継続の見