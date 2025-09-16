Ｒｉｄｇｅ－ｉが急反騰している。１２日の取引終了後、ＳＢＩホールディングスと資本・業務提携契約を締結したと発表しており、これを好感した買いが流入している。 ＳＢＩグループ全体でのＡＩ活用を推進し、新たなソリューション・事業を創出するのが狙い。また、ＳＢＩを割当先とする第三者割当増資により３９万株を発行する。発行価格は１株２７１６円で、調達資金約１０億４９００万円はＭ＆