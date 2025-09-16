大盛工業は急落。前週末１２日取引終了後に２５年７月期連結決算を発表し、売上高は前の期比７．７％増の６４億４３００万円、営業利益は同２６．２％増の７億８５００万円と増収増益だった。一方、続く２６年７月期の売上高は前期比１１．６％増の７１億９０００万円としたが、営業利益は同１６．３％減の６億５７００万円と大幅減益の見通しを示しており、これをネガティブ視した売りが優勢となっている。 国土強靱化の追