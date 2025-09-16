【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Da-iCEが、9月15日に千葉市蘇我スポーツ公園で開催された野外音楽フェス『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025』に出演した。 ■「行くぞロッキン！」 ライブは挨拶代わりに「CITRUS」のサビの一節のアカペラ歌唱からスタート。会場全体が引き込まれるように聴き入り、「行くぞロッキン！」のひと言で観客のボルテージは最高潮に。 続けて「TAKE IT BACK」「BACK TO BACK」