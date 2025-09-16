1991Ç¯¤ËºÇ¹â»ëÄ°Î¨36.7¡ó¤òµ­Ï¿¤·¡¢¡ÖËÍ¤Ï»à¤Ë¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¤ÎÌ¾¥»¥ê¥Õ¤Ç¼Ò²ñ¸½¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅÁÀâ¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø101²óÌÜ¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡Ù¡£¤¢¤Î½ã°¦Êª¸ì¤«¤é34Ç¯¡¢Â³ÊÔ¤È¤Ê¤ë¡Ø102²óÌÜ¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡Ù¤¬¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú²èÁü6Ëç¡Û¡Ø102²óÌÜ¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡Ù¥­¥ã¥¹¥È4¿Í¤ò°ìµó¸ø³«¡ª1991Ç¯ÊüÁ÷¤Î¡Ø101²óÌÜ¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡ÙÀõÌî²¹»Ò¤µ¤ó¤ÈÉðÅÄÅ´Ìð¤µ¤ó¤ÎÌ¾¥·¡¼¥ó¢£Á°ºî¥«¥Ã¥×¥ë¤ÎÌ¼¤¬¼ç¿Í¸ø¡ªÈó¥â¥ÆÃËvs¸æÁâ»Ê¤ÎÎø¤Î¥Ð¥È