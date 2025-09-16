警察によりますと、外国人の男1人が職務質問中に逃走しているということです。警察が注意を呼びかけています。 逃走した場所は、山形市表蔵王地内、東北中央自動車道の山形上山インターチェンジ付近です。16日午前6時ごろ、警察官が不審な車両に職務質問をしたところ、東南アジア系外国人の男1人が走って逃走したということです。警察が「安全のため、在宅中でも玄関・窓を施錠するなどし、不審者を見かけた際は、直ちに110