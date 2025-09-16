元フランス代表DFサミュエル・ユムティティが現役引退を表明した。ユムティティは1993年11月14日生まれの現在31歳。リヨンの下部組織出身で2011−12シーズンに18歳でトップチームデビューを飾ると、2015年夏にはバルセロナへ活躍の場を移した。世界屈指の名門で公式戦通算133試合出場2ゴール1アシストという成績を残し、合計7つのタイトルを獲得したが、度重なる負傷によって次第に出番が減少。2022年夏にはレッチェにレンタル